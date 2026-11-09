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Результаты матчей КХЛ на 9 ноября 2026 года

Результаты матчей КХЛ на 9 ноября 2026 года
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Сегодня, 9 ноября, состоялись четыре матча регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты встреч КХЛ на 9 ноября 2026 года:

«Северсталь» – «Лада» — 4:3;
«Ак Барс» – «Торпедо» — 5:2;
ЦСКА – «Сибирь» — 4:1;
СКА – «Спартак» — 7:1.

На данный момент турнирную таблицу Западной конференции возглавляет ЦСКА с 37 очками после 24 игр. Первое место на Востоке занимает «Металлург», набравший 38 очков в 25 матчах.

Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 встреч.

Календарь КХЛ сезона-2026/2027
Турнирная таблица КХЛ сезона-2026/2027
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