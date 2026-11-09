Результаты матчей ВХЛ на 9 ноября 2026 года

Сегодня, 9 ноября, состоялся один матч OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты встречи ВХЛ на 9 ноября 2026 года:

ХК «Калуга» – ЦСК ВВС — 1:0.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляют «Омские Крылья», набравшие 36 очков в 21 матче. Второе место занимает АКМ с 33 очками после 23 встреч. Тройку замыкает «Норильск» (33 очка в 23 играх).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному – в гостях со всеми командами лиги: всего по 58 встреч. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года и продлится 198 календарных дней. Плей-офф начнётся 22 марта.