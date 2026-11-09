Результаты матчей МХЛ на 9 ноября 2026 года

Сегодня, 9 ноября, прошли четыре матча OLIMPBET Молодёжной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня МХЛ.

Результаты встреч МХЛ на 9 ноября 2026 года:

МХК «Молот» — «Сибирские Снайперы» — 2:6;

«Спутник» — «Кузнецкие Медведи» — 3:1;

«Реактор» — «Академия СКА» — 4:0;

МХК «Спартак МАХ» — «Крылья Советов» — 2:1 ОТ.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Спартак» с 28 очками после 18 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Локо-76», набравший 26 очка после 18 встреч.

Регулярный чемпионат Молодёжной хоккейной лиги продлится до 22 марта 2027 года. В сезоне-2026/2027 команды сыграют равное количество матчей в регулярке: каждая проведёт по 54 игры: 27 на своём льду и 27 — на площадке соперника. 25 марта на Западе и 26 марта на Востоке стартуют встречи плей-ин. Плей-офф пройдёт со 2 апреля по 24 мая 2027 года.