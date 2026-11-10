Ротенберг высказался о словах Гретцки про решение не пускать Россию на МЧМ в Канаду

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг прокомментировал слова канадского экс-хоккеиста Уэйна Гретцки, который поддержал премьер-министра Канады Марка Карни в отказе выдачи виз российским хоккеистам для участия в молодёжном чемпионате мира 2027 года.

— Роман Борисович, а что вы скажете по поводу высказывания Уэйна Гретцки, великого нашего хоккеиста, по поводу нашей сборной, что она не едет на чемпионат мира?

— Ну, ты правильно сказал, Гретцки он [наш хоккеист], у него дедушка белорус, и он вообще вырос… Его родители воспитывали на нашем хоккее. Поэтому, конечно, расстраивают такие высказывания. Я думаю, что он соблюдает политес, дружит с премьер-министром [Канады], дружит с Трампом. Ему нужно соблюдать нейтральную позицию. Наверное, он в этой ситуации живёт в Канаде, и, наверное, ну, по-другому ему не высказаться. Какое его истинное мнение, я думаю, мы не знаем, потому что он обязан такие вещи говорить, чтобы в этой ситуации как бы себя сохранять в этом сообществе, где он находится, — сказал Ротенберг на шоу «Это хоккей, брат!» в VK.

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