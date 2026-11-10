Ротенберг: хотелось бы, чтобы наши ребята слушали музыку, что в России производится

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг высказался о музыке, которая будет играть в раздевалке юниорской и молодёжной сборной страны на международных турнирах.

— Роман Борисович, музыкальный плейлист для молодёжной и юниорской сборной вы будете составлять?

— Ну, музыка же постоянно меняется. Вот вчера мы обсуждали с Назаром [Приваловым], с Сашей Жаровским, как вообще вот в раздевалке у них всё проходит. Ну, это уже такие детали. Здесь, конечно, хотелось бы, чтобы наши ребята слушали ту музыку, которая у нас в России сейчас производится. У нас есть новые исполнители разные. Поэтому хотелось бы, чтобы наша русская музыка звучала всегда. Ну, у нас есть хорошие исполнители, я разговариваю с ребятами, они сами в этом хорошо разбираются. Есть структура всегда, а дальше — уже импровизация. Поэтому приветствуется импровизация, — сказал Ротенберг на шоу «Это хоккей, брат!» в VK.

Напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) 30 октября обязал ИИХФ допустить российские сборные к турнирам под своей эгидой в сезоне-2026/2027. После этого ряд стран заявили об отказе играть с национальными командами России.