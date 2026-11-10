«Наши медиа острее, чем в Канаде». Ротенберг — о подготовке хоккеистов к общению со СМИ

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг высказался о подготовке игроков к общению с прессой и раскрепощённости в медиапространстве, сравнив российские СМИ с канадскими.

— Подготовка будет вестись в плане работы с медиа и журналистами?

— Да, подготовка [для работы] с медиа и журналистами — это важная часть работы. Это, кстати, мы поддерживаем и в детских школах. Это нужно, чтобы быть открытыми, раскрепощёнными, чтобы ребята умели общаться с прессой, с медиа, выражать свои мысли правильно. Это часть как бы этой всей нашей методики, вот этот весь креатив, импровизация. То есть ребята не зажаты в какие-то рамки, они могут открыто высказывать своё мнение, и с тренером общение [идёт], постоянно такой диалог. Всё в рамках диалога.

Вот там даже все собрания проходят всегда в таком ключе диалога тренерского штаба и игроков, чтобы игроки сами рассказывали про тактику, сами рассказывали, какие детали надо улучшать, и тренерский штаб должен задавать правильные вопросы, поэтому. Здесь очень важная часть — это такая подготовка к любым вопросам. Ну, если мы с вами прекрасно понимаем, что такие вопросы и у нас в России задают, и ничего в этом нового как бы ни для кого нет. То есть бывают разные вопросы у журналистов. Я думаю, что даже в этом плане нашим будет проще в плане медиа, потому что наши медиа бывает намного острее, чем медиа там в Канаде, в Америке, если честно, — сказал Ротенберг на шоу «Это хоккей, брат!» в VK.

Напомним, Спортивный арбитражный суд (