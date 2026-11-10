Расписание матчей КХЛ на 10 ноября 2026 года

Сегодня, 10 ноября, продолжится регулярный чемпионат Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027. Всего должны состояться три встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 10 ноября 2026 года (время московское):

17:00. «Трактор» – «Шанхайские Драконы»;

19:10. «Динамо» Мн – «Авангард»;

19:30. «Нефтехимик» – «Салават Юлаев».

На данный момент турнирную таблицу Западной конференции возглавляет ЦСКА с 37 очками после 24 игр. Первое место на Востоке занимает «Металлург», набравший 38 очков в 25 матчах.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.