Расписание матчей МХЛ на 10 ноября 2026 года

Сегодня, 10 ноября, пройдут очередные матчи регулярного чемпионата OLIMPBET Молодёжной хоккейной лиги. Всего запланировано шесть встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 10 ноября 2026 года (время московское):

12:00. «Амурские Тигры» – МХК «Динамо» М;

18:30. «Чайка» – «Красноярские Рыси»;

18:30. «Спутник» – «Кузнецкие Медведи»;

18:30. «Ирбис» – «Локо-76»;

18:30. МХК «Спартак» MAX – «Крылья Советов»;

19:00. «Красная Машина Юниор» – «Красная Машина Атлант».

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Спартак» с 28 очками после 18 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Локо-76», набравший 26 очков после 18 встреч.

Регулярный чемпионат продлится до 22 марта 2027 года. В сезоне-2026/2027 команды сыграют равное количество матчей в регулярке: каждая проведёт по 54 игры: 27 на своём льду и 27 на площадке соперника. 25 марта на Западе и 26 марта на Востоке стартуют матчи плей-ин. Плей-офф пройдёт со 2 апреля по 24 мая 2027 года.