Матвей Мичков с результативной передачей стал первой звездой матча с «Ванкувером»

Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков записал на свой счёт голевую передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс».

Пресс-служба НХЛ сообщила, что Мичков был признан первой звездой матча. Вторая звезда — форвард «Флайерз» Кристиан Дворак, который отдал два голевых паса. Третья звезда — Йонатан Леккеримяки, который забросил единственную шайбу «Ванкувера» в игре.

В нынешнем сезоне Матвей Мичков набрал 14 (10+4) очков при показателе полезности «-11» в 20 матчах чемпионата.

В ночь на 10 ноября прошёл матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между клубами «Ванкувер Кэнакс» и «Филадельфия Флайерз». Встреча прошла на стадионе «Роджерс-Арена». Победу со счётом 3:1 одержали хоккеисты «Филадельфии».