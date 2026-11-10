Патрис Бержерон, Кэри Прайс, Пекка Ринне, Кит Ткачук введены в Зал хоккейной славы

Двукратный олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли в составе «Бостон Брюинз» Патрис Бержерон, олимпийский чемпион, обладатель «Харт Трофи» и «Везина Трофи» 2015 года канадский вратарь Кэри Прайс, обладатель «Везина Трофи» 2018 года финский вратарь Пекка Ринне, серебряный призёр Олимпийских игр американский нападающий Кит Ткачук, трёхкратный серебряный призёр чемпионата мира в составе женской сборной США Синди Кёрли введены в Зал хоккейной славы, сообщает пресс-служба НХЛ.

В категории «деятели» членом Зала славы стал бывший генеральный менеджер клубов НХЛ «Хартфорд Уэйлерс», «Ванкувер Кэнакс» и «Анахайм Дакс» Брайан Бурк.