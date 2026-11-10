Результаты матчей НХЛ на 10 ноября 2026 года

В ночь на 10 ноября прошли очередные матчи регулярного сезона-2026/2027 Национальной хоккейной лиги. Всего было сыграно три встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ в ночь на 10 ноября 2026 года:

«Эдмонтон Ойлерз» – «Нью-Йорк Рейнджерс» — 3:1;

«Ванкувер Кэнакс» – «Филадельфия Флайерз» — 1:3;

«Сан-Хосе Шаркс» – «Нью-Йорк Айлендерс» — 3:2 Б.

На данный момент турнирную таблицу Западной конференции возглавляет «Эдмонтон Ойлерз» с 29 очками после 19 игр. Первую строчку на Востоке занимает «Каролина Харрикейнз», набравшая 30 очков в 19 матчах.

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги начался 29 сентября 2026 года и завершится 10 апреля 2027 года. Плей-офф НХЛ начнётся в апреле и завершится финальной серией в июне.