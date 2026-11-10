Мичков лидирует в «Филадельфии» по очкам в большинстве с момента прихода в клуб

Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков записал на свой счёт голевую передачу в большинстве в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс».

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Мичков набрал своё 36-е очко в большинстве с момента прихода в «Филадельфию» и по данному показателю занимает первое место в команде. На втором месте — Трэвис Конечны (33), тройку замыкает Тревор Зеграс (30).

В нынешнем сезоне Матвей Мичков набрал 14 (10+4) очков при показателе полезности «-11» в 20 матчах чемпионата.

В ночь на 10 ноября прошёл матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между клубами «Ванкувер Кэнакс» и «Филадельфия Флайерз». Встреча прошла на стадионе «Роджерс-Арена». Победу со счётом 3:1 одержали хоккеисты «Филадельфии».