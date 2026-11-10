«Для России всё будет хорошо, для Канады — плохо». Дегтярёв — об участии в МЧМ-2027

Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв сообщил о плане на случай отказа в получении виз хоккеистам для участия в молодёжном чемпионате мира — 2027 в Канаде. Ранее премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что страна не позволит молодёжной сборной России принять участие в МЧМ.

«У нас есть план «Б», мы его раскрывать не будем. Всё будет хорошо для России, а для Канады будет плохо. Потому что она будет лишаться права проведения международных соревнований. Потому что МОК провёл сейчас реформу и не только восстановил Олимпийский комитет России и снял все ограничения, все прежде принятые дискриминационные рекомендации, но и внёс изменения в Олимпийскую хартию с призывом всем международным федерациям не допускать политизации, все решения принимать независимо от политического и, важно, общественного давления», — сказал Дегтярёв в программе «Между тем с Наталией Метлиной».