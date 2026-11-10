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Равиль Гусманов пополнил тренерский штаб «Адмирала»

Равиль Гусманов пополнил тренерский штаб «Адмирала»
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Специалист Равиль Гусманов пополнил тренерский штаб главного тренера «Адмирала» Олега Браташа. Об этом сообщает пресс-служба дальневосточного клуба.

Гусманов — заслуженный мастер спорта России. В качестве игрока трижды становился чемпионом страны в составе магнитогорского «Металлурга», выигрывал молодёжный чемпионат мира и завоевал серебро чемпионата мира со сборной России.

После завершения игровой карьеры работал в тренерском штабе «Трактора», с которым выходил в финал Кубка Гагарина. Возглавлял «Челмет» и «Магнитку». Ранее Равиль Гусманов уже работал в «Адмирале».

Напомним, вчера, 9 ноября, тренерский штаб «Адмирала» покинул Валерий Кулибаба.

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