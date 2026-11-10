Светлов: человек, воспитанный в «Динамо», никогда не будет свысока общаться с болельщиками

Олимпийский чемпион Сергей Светлов прокомментировал недавний конфликт Леонида Тамбиева с болельщиками московского «Динамо». 9 ноября стало известно, что клуб временно отстранил специалиста от должности главного тренера.

— Тяжело смотреть на то, что происходит в родном клубе. Не раз говорил о том, что бело-голубым нельзя отказываться от своих традиций и от своих людей. Человек, который воспитан в «Динамо», никогда не будет свысока общаться со своими болельщиками, не говоря о применении ненормативной лексики.

— Ваш именной свитер, как нападающего «Динамо», висит под сводами арены в Петровском парке, у вас большой опыт ещё и тренерской работы, вы – в Москве и держите руку на пульсе команды. Почему бело-голубые вас не востребуют в той или иной роли?

— Для меня это больной вопрос. «Динамо» переживает тяжёлый период. Но никто из нас — не в стороне, переживаем, готовы помочь, — цитирует Светлова Russia-Hockey.