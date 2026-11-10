Президент Федерации хоккея Швеции: ИИХФ надеется, что Россия добровольно откажется от МЧМ

Президент Федерации хоккея Швеции Андерс Ларссон рассказал о настроениях внутри Международной федерации хоккея (ИИХФ) в связи с допуском сборных России.

— ИИХФ надеется, что Россия добровольно пропустит чемпионат мира. Прямо сейчас я не думаю, что какие-либо решения невозможны. Важно, чтобы мы пытались найти различные пути решения. Конечно, было бы желательно, чтобы они не приехали.

— Что заставило бы Россию внезапно отказаться от участия?

— Трудно сказать, но об этом нужно спросить, — приводит слова Ларссона Iltalehti.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярёв сообщил о плане на случай отказа в получении виз хоккеистам для участия в молодёжном чемпионате мира — 2027 в Канаде.