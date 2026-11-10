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«Мне это немножко не нравится». Владимир Крикунов — о возможном исключении Украины с ЧМ

«Мне это немножко не нравится». Владимир Крикунов — о возможном исключении Украины с ЧМ
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов признался, что не хотел бы исключения сборной Украины из числа участников чемпионата мира по хоккею.

«Честно, я не совсем за такой вариант, что когда сборная России вернётся, то уберут Украину. Эти ребята завоевали своё место, вышли в группу А. Тем более что украинцы вышли впервые за очень долгое время. Им бы там поиграть хотя бы годик. Это было бы интересно. А сейчас их просто возьмут и уберут. Мне это немножко не нравится. Я больше за такой вариант, чтобы добавить дополнительно ещё одну команду в группу», — цитирует Крикунова «Советский спорт».

Чемпионат мира по хоккею пройдёт в Германии с 13 по 30 мая 2027 года.

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