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«Мы открыты для обсуждения». Глава оргкомитета Кубка Шпенглера — о российских клубах

«Мы открыты для обсуждения». Глава оргкомитета Кубка Шпенглера — о российских клубах
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Глава оргкомитета Кубка Шпенглера Марк Джианола рассказал, от чего зависит потенциальное возвращение российских клубов на турнир.

«Наш турнир проводится по системе приглашений, что позволяет нам формировать состав участников таким образом, чтобы он наилучшим образом соответствовал концепции Кубка Шпенглера. Вопрос об участии российских команд зависит прежде всего от того, насколько они вписываются в состав участников турнира и/или соответствуют необходимым спортивным критериям.

На данный момент все шесть мест участников уже заняты на ближайшие два года, однако мы всегда открыты для обсуждения», — цитирует Джианолу Odds.

Российские клубы перестали принимать участие в Кубке с 2019 года: в 2020 и 2021 годах турнир не проводили из-за пандемии коронавируса, а с 2022 года оргкомитет не присылал приглашения.

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