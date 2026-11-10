«Разин опускает на землю быстро». Нападающий Дишковский — о работе с главным тренером СКА

Нападающий СКА Никита Дишковский оценил победный матч со «Спартаком» (7:1) и рассказал о работе с главным тренером армейского клуба Андреем Разиным.

— Удивило, что в матче со «Спартаком» у партнёров залетало буквально всё?

— На самом деле первый раз я почувствовал, что мы, играя со «Спартаком», не то что выдерживаем их темп, а превосходим их в этом плане. Первый раз за два года я почувствовал, что вся команда очень хорошо себя чувствует в плане скорости, в плане давления и так далее — то, что мы спокойно догоняем соперника, переходим из обороны в атаку быстро, снимаем их давление. Я считаю, с нашей стороны очень хорошая, качественная игра.

— Потом говорили играть более осторожно?

— Конечно, хоть и 5:0, но даже такие матчи вытаскивались. Мы это понимаем, против нас был соперник мастеровитый. Мы играли в свой хоккей, но без такого фанатизма, без шапкозакидательского настроения, что все вперёд и уже всё равно на оборону.

— Сейчас нет опасений, что после такой громкой победы может какая‑то эйфория возникнуть у команды?

— Нет. Андрей Владимирович [Разин] такой тренер, что опускает на землю быстро. Если эйфория чуть‑чуть появляется, очень хорошо умеет приземлять команду, поэтому я не думаю, что будет такое, — цитирует Дишковского «Матч ТВ».