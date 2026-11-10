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«Разин опускает на землю быстро». Нападающий Дишковский — о работе с главным тренером СКА

«Разин опускает на землю быстро». Нападающий Дишковский — о работе с главным тренером СКА
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Нападающий СКА Никита Дишковский оценил победный матч со «Спартаком» (7:1) и рассказал о работе с главным тренером армейского клуба Андреем Разиным.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 ноября 2026, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
7 : 1
Спартак
Москва
1:0 Глотов (Короткий, Атанасов) – 03:26 (5x5)     2:0 Гримальди (Романов) – 11:30 (5x5)     3:0 Уилсон (Голдобин) – 13:02 (5x5)     4:0 Сапего (Атанасов, Глотов) – 13:36 (5x5)     5:0 Недопёкин (Суздорф, Глотов) – 18:41 (5x5)     6:0 Недопёкин (Маклюков) – 22:25 (5x5)     6:1 Комтуа – 38:45 (5x4)     7:1 Педан (Голдобин, Плотников) – 59:29 (5x5)    

— Удивило, что в матче со «Спартаком» у партнёров залетало буквально всё?
— На самом деле первый раз я почувствовал, что мы, играя со «Спартаком», не то что выдерживаем их темп, а превосходим их в этом плане. Первый раз за два года я почувствовал, что вся команда очень хорошо себя чувствует в плане скорости, в плане давления и так далее — то, что мы спокойно догоняем соперника, переходим из обороны в атаку быстро, снимаем их давление. Я считаю, с нашей стороны очень хорошая, качественная игра.

— Потом говорили играть более осторожно?
— Конечно, хоть и 5:0, но даже такие матчи вытаскивались. Мы это понимаем, против нас был соперник мастеровитый. Мы играли в свой хоккей, но без такого фанатизма, без шапкозакидательского настроения, что все вперёд и уже всё равно на оборону.

— Сейчас нет опасений, что после такой громкой победы может какая‑то эйфория возникнуть у команды?
— Нет. Андрей Владимирович [Разин] такой тренер, что опускает на землю быстро. Если эйфория чуть‑чуть появляется, очень хорошо умеет приземлять команду, поэтому я не думаю, что будет такое, — цитирует Дишковского «Матч ТВ».

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