Илья Воробьёв — в числе кандидатов на должность главного тренера сборной России на МЧМ

Как стало известно «Чемпионату», Илья Воробьёв находится в числе кандидатов на должность главного тренера сборной России на молодёжный чемпионат мира — 2027 в Канаде.

Однако говорить о конкретике ещё рано, так как предметного разговора и утверждения кандидатуры Ильи Петровича пока не было. Отметим, что специалист имеет паспорт Германии, что автоматически исключает визовый вопрос.

Согласно новому расписанию, сборная России меняет сборную Норвегии, которая отобралась на МЧМ‑2027, но будет заменена на россиян. Сборная России должна будет сыграть 26 декабря с Чехией, 27 декабря — со Швейцарией, 29 декабря — с Канадой, 30 декабря — с Латвией. Все матчи должны пройти в Эдмонтоне.

Молодёжный чемпионат мира по хоккею 2027 года пройдёт с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027 года.