Игроки «Каролины» высказались о ситуации с допуском сборных России на международную арену

Финские хоккеисты «Каролины Харрикейнз» Себастьян Ахо и Еспери Котканиеми, а также канадский капитан команды Джордан Стаал высказались о ситуации с допуском сборных России на международную арену.

«Все понимают, что сейчас это острая тема, но, по сути, не наше дело решать, кто и где играет. Эти вопросы решаются на уровне выше нас. В целом ситуация сложная. Я стараюсь воспринимать всех как товарищей по команде, независимо от родины или возраста. Все мы представляем «Каролину Харрикейнз».

Я знаю, какие решения приняты и что по этому поводу заявила Федерация хоккея Финляндии. Я верю, что в федерации работают умные и компетентные люди, способные принимать правильные решения. Это вещи, на которые я сам повлиять не могу. Мне особо нечего добавить», — цитирует