Локхарт: КХЛ — одна из сильнейших лиг мира, а Россия мне комфортна

Канадский нападающий московского «Спартака» Люк Локхарт рассказал о своих впечатлениях от игры в Континентальной хоккейной лиге и жизни в России.

‎«Когда появилась возможность приехать сюда, я знал, что КХЛ — одна из сильнейших лиг мира. Для меня было важно играть на самом высоком уровне, поэтому я очень благодарен за возможность оказаться здесь. Эта страна мне комфортна, и я был бы счастлив оставаться здесь как можно дольше. Тем более я играю сейчас в «Спартаке», и у нас самые лучшие условия», — приводит слова Локхарта «РИА Новости Спорт».

До перехода в «Спартак» Локхарт на протяжении восьми сезонов играл за «Куньлунь Ред Стар».