«Русофобы делают всё, чтобы ущипнуть Россию». Черкас — о позиции Федерации хоккея Швеции

Бывший тренер молодёжной сборной России Сергей Черкас отреагировал на слова главы Федерации хоккея Швеции Андерса Ларссона, который выразил надежду, что российские команды добровольно пропустят предстоящие чемпионаты мира.

«Мало ли, что они хотят и думают. Есть официальное решение суда по допуску сборной России до чемпионатов мира. Этот шведский «товарищ» что-то себе в голове накручивает, чтобы Россия отказалась сама. Почему мы должны оказываться и не ехать на турниры? В этом нет никакого смысла. Надо исполнять решение CAS. Если его не выполнить, значит, у этой инстанции нет никакого статуса. Зачем тогда нужен CAS?

Они уже не знают, что там придумать. Эти русофобы делают всё, чтобы как-то ущипнуть Россию, пытаются создать коалицию, чтобы мы не участвовали. Не надо их слушать и обращать на них внимание. Надо спокойно готовиться к чемпионатам мира, а на них уже выходить и спокойно играть», — цитирует Черкаса «Советский спорт».