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Нападающий Эвандер Кейн подписал контракт с «Сибирью»

Нападающий Эвандер Кейн подписал контракт с «Сибирью»
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Хоккейный клуб «Сибирь» подписал однолетний контракт с 35-летним канадским нападающим Эвандером Кейном. Об этом сообщает пресс-служба новосибирского клуба.

За 16 лет в Национальной хоккейной лиге канадец сыграл в 1001 встрече, забросил 339 шайб и сделал 309 голевых передач. В 97 матчах плей-офф он набрал 55 (32+23) очков. В составе «Эдмонтон Ойлерз» форвард дважды играл в финалах Кубка Стэнли — в 2024 и 2025 годах. В составе сборной Канады нападающий выступал на чемпионатах мира 2010, 2011 и 2012 годов.

В прошлом сезоне канадский хоккеист выступал за «Ванкувер Кэнакс» и набрал 31 (13+18) очко в 71 матче регулярного чемпионата НХЛ.

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