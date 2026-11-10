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«Команде нужен некий бунтарь». Генеральный директор «Сибири» — о подписании Кейна

«Команде нужен некий бунтарь». Генеральный директор «Сибири» — о подписании Кейна
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Генеральный директор «Сибири» Лев Крутохвостов оценил подписание контракта с канадским форвардом Эвандером Кейном.

«Подписание Кейна, безусловно, несёт в себе определённые риски. На наш взгляд, нашей омолодившейся команде сегодня не хватает буквально одного гола – в большинстве или овертайме. Мы ищем ярко выраженного лидера, может быть, и не одного. Зная непростой характер Эвандера Кейна, возможно, нашей команде и нужен такой некий бунтарь, который поведёт за собой, добавит энергии, спортивной наглости и мощи в атаке. Одна из его главных и сильных сторон – игра в большинстве. Именно в этом компоненте нам нужно прибавлять в этом сезоне», — цитирует Крутохвостова пресс-служба «Сибири».

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