«Команде нужен некий бунтарь». Генеральный директор «Сибири» — о подписании Кейна

Генеральный директор «Сибири» Лев Крутохвостов оценил подписание контракта с канадским форвардом Эвандером Кейном.

«Подписание Кейна, безусловно, несёт в себе определённые риски. На наш взгляд, нашей омолодившейся команде сегодня не хватает буквально одного гола – в большинстве или овертайме. Мы ищем ярко выраженного лидера, может быть, и не одного. Зная непростой характер Эвандера Кейна, возможно, нашей команде и нужен такой некий бунтарь, который поведёт за собой, добавит энергии, спортивной наглости и мощи в атаке. Одна из его главных и сильных сторон – игра в большинстве. Именно в этом компоненте нам нужно прибавлять в этом сезоне», — цитирует Крутохвостова пресс-служба «Сибири».