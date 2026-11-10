«Жаль, что Европа деградирует». Д. Васильев — о словах МИД Чехии про российских хоккеисток

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев раскритиковал министра иностранных дел Чехии Петра Мацинку за слова о российских хоккеистках. Ранее в эфире CNN Prima News он назвал хоккей мужским видом спорта, а российских спортсменок — «мужеподобными» и заявил, что юниорский чемпионат мира в Остраве обойдётся без них.

«Видимо, он судит по своей жене. А если у него дочка есть, то и по ней. Или у него такой опыт есть. На своих домашних смотрит. Сейчас у европейских демократов не в моде политкорректность, там вообще не осталось демократии, перевернули всё с ног на голову. Они уже совсем там запутались. Мелют языками всё что ни попадя.

Оскорбления в адрес женщин говорят об уровне интеллекта и воспитанности так называемых европейских руководителей. Жаль, что Европа деградирует, а такие люди управляют некогда красивыми странами. Воспитанный человек, даже если он думает что-то нетолерантное, то он хотя бы никогда не выскажет такое. Тем более недопустимо так унизительно высказываться в адрес женщин. А этот человек ещё и обладает властью, д