«Маргиналы мирового спорта». Дегтярёв о бойкоте России от европейских хоккейных федераций

Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв заявил, что Россия не будет снимать свои хоккейные сборные с международных турниров на фоне угроз бойкота. Ранее президент Федерации хоккея Швеции Андерс Ларссон заявил, что в ИИХФ надеются на добровольный отказ России от участия в международных турнирах.

«Подобные заявления только показывают, что страны Скандинавии, примкнувшие к ним Прибалтика, а теперь и Канада — просто маргиналы мирового спорта», — цитируют Дегтярёва «Вести».

По словам министра, команды, которые откажутся играть со сборной России, получат технические поражения. Страны, создающие препятствия для участия российских хоккеистов, лишатся права проводить соревнования. Дегтярёв также резко раскритиковал заявления шведской стороны о том, что матчи с россиянами могут нанести психологическую травму.

Дегтярёв заявил, что в Министерстве спорта РФ обратятся в Международный олимпийский комитет с просьбой взять на отдельный контроль ситуации с Канадой и Германией, правительства которых заявили об отказе в выдаче виз российским хоккеистам для участия в МЧМ и ЧМ по хоккею.