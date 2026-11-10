Форвард московского «Динамо» Римашевский выведен из списка травмированных

Нападающий «Динамо» Егор Римашевский выведен из списка травмированных, сообщает пресс-служба московского клуба. Хоккеист вернулся в общую группу и готов принять участие в ближайших матчах команды.

Напомним, нападающий бело-голубых не смог закончить встречу с «Адмиралом» 17 сентября из-за повреждения верхней части тела. После этого форвард вернулся в Москву, прошёл все необходимые обследования и был внесён в список травмированных.

В текущем сезоне 21-летний Римашевский провёл шесть матчей, в которых забросил три шайбы и отдал одну результативную передачу.

Ранее Леонид Тамбиев был временно отстранён от должности главного тренера «Динамо».