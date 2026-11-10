15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymdRcEf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард московского «Динамо» Римашевский выведен из списка травмированных

Форвард московского «Динамо» Римашевский выведен из списка травмированных
Комментарии

Нападающий «Динамо» Егор Римашевский выведен из списка травмированных, сообщает пресс-служба московского клуба. Хоккеист вернулся в общую группу и готов принять участие в ближайших матчах команды.

Напомним, нападающий бело-голубых не смог закончить встречу с «Адмиралом» 17 сентября из-за повреждения верхней части тела. После этого форвард вернулся в Москву, прошёл все необходимые обследования и был внесён в список травмированных.

В текущем сезоне 21-летний Римашевский провёл шесть матчей, в которых забросил три шайбы и отдал одну результативную передачу.

Ранее Леонид Тамбиев был временно отстранён от должности главного тренера «Динамо».

Материалы по теме
«Динамо» отстранило Тамбиева от работы. Кажется, никто даже не удивлён
«Динамо» отстранило Тамбиева от работы. Кажется, никто даже не удивлён