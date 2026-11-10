Фазель об участии России в МЧМ-2027: будет нелегко. Нужно дождаться окончательного решения

Бывший президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель оценил, насколько тяжело будет интегрировать сборные России на утверждённые международные турниры. Ранее стало известно, что ИИХФ разослала национальным федерациям новое расписание с учётом включения сборной России в состав участников турнира вместо сборной Норвегии.

– Верите, что сборная России примет участие в молодёжном чемпионате мира — 2027 после её включения в группу?

– Будет нелегко. Нужно ещё подождать, дождаться официального и окончательного решения, — цитирует Фазеля «Спорт-экспресс».

Молодёжный чемпионат мира по хоккею пройдёт в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире с 26 декабря по 5 января.