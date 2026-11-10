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В Германии две партии выступили за допуск сборной России на ЧМ-2027 по хоккею

В Германии две партии выступили за допуск сборной России на ЧМ-2027 по хоккею
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Немецкие партии «Альтернатива для Германии» и «Левые» поддержали участие сборной России в чемпионате мира по хоккею в 2027 году, который пройдёт в Дюссельдорфе и Мангейме (Германия) в мае 2027 года.

«Россия – очень успешная в хоккее страна, и её отсутствие ощущалось в спортивном плане. Мы считаем это возвращением к нормальной жизни. Разумеется, российским спортсменам должны быть выданы визы», – сказал представитель «Альтернативы для Германии» по вопросам спортивной политики Йорн Кениг ZDFheute.

По словам представителя фракции «Левых» по вопросам спортивной политики Кристиана Герке, «нельзя и дальше закрывать глаза на эту прискорбную реальность», в которой нет российских спортсменов.

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