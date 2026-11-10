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Трактор — Шанхайские Драконы, результат матча 10 ноября 2026 года, счет 5:2, регулярный чемпионат КХЛ 2026/2027

«Трактор» обыграл «Шанхайских Драконов» в домашнем матче
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Сегодня, 10 ноября, в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный «Трактор» принимал «Шанхайских Драконов». Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу челябинцев.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 ноября 2026, вторник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
5 : 2
Шанхайские Драконы
Шанхай
1:0 Рольгизер (Легаре) – 10:11 (5x5)     2:0 Низамеев (Выдренков, Светлаков) – 15:56 (5x5)     3:0 Шэн (Телегин) – 22:50 (4x5)     4:0 Сошников (Валенцов, Катчук) – 27:48 (5x5)     4:1 Яшкин (Менелл, Соловьёв) – 48:14 (5x4)     4:2 Соловьёв (Мюррей, Саттер) – 53:32 (5x5)     5:2 Катчук (Легаре, Григоренко) – 59:42 (en)    

Голами в составе «Трактора» отметились Михаил Рольгизер, Артемий Низамеев, Александр Шэн, Никита Сошников и Борис Катчук, забросивший шайбу в пустые ворота в концовке матча. После четвёртой пропущенной шайбы стартовый голкипер «Шанхайских Драконов» Амир Мифтахов был заменён на вратаря Вячеслава Бутееца.

Вратарь «Трактора» Хенрик Хёукеланн не смог оформить свой первый «сухарь» в КХЛ, пропустив шайбу в середине третьего периода от Дмитрия Яшкина. Ещё один гол гости забили на 55-й минуте — отличился Егор Соловьёв.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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