«Трактор» обыграл «Шанхайских Драконов» в домашнем матче

Сегодня, 10 ноября, в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный «Трактор» принимал «Шанхайских Драконов». Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу челябинцев.

Голами в составе «Трактора» отметились Михаил Рольгизер, Артемий Низамеев, Александр Шэн, Никита Сошников и Борис Катчук, забросивший шайбу в пустые ворота в концовке матча. После четвёртой пропущенной шайбы стартовый голкипер «Шанхайских Драконов» Амир Мифтахов был заменён на вратаря Вячеслава Бутееца.

Вратарь «Трактора» Хенрик Хёукеланн не смог оформить свой первый «сухарь» в КХЛ, пропустив шайбу в середине третьего периода от Дмитрия Яшкина. Ещё один гол гости забили на 55-й минуте — отличился Егор Соловьёв.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.