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«Дебильная формулировка пришла из «Металлурга». Щитов — об отстранении Тамбиева

«Дебильная формулировка пришла из «Металлурга». Щитов — об отстранении Тамбиева
Комментарии

Бывший защитник клубов КХЛ Никита Щитов высказался об отстранении Леонида Тамбиева от работы главным тренером московского «Динамо».

«Дебильная формулировка пришла из «Металлурга». Раньше так никто не делал. Тренеров просто увольняли, а Разина просто отстранили от работы. Видимо, для того, чтобы он о чём-то подумал. Это совершенно ненужный и непонятный тренд, который ввели нехоккейные люди, управляющие «Металлургом». Что касается Тамбиева в «Динамо», клуб должен что-то решать. У бело-голубых совершенно непонятное руководство. Кудашова в прошлом году уволили, когда команда шла на четвёртом месте в Западной конференции. Сейчас Тамбиеву тяжело, ничего не получается.

Я посмотрел видео, где он общался с болельщиками. Слышал, что там был диалог на повышенных тонах с женщинами, но на самом деле я ничего криминального не увидел. Человек был на эмоциях после игры. Да, у него вырвалось что-то матерное, и это не очень хорошо. Но он старался объяснить, что идёт не так. Руководство динамовское нужно менять, а потом уже тренеров. Рыба гниёт с головы, всё идёт от руководства, в том числе и результаты. Руководителям «Динамо» уже давно нужно хорошенько подумать о том, что делать дальше», — цитирует Щитова «Сила Спорта».

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