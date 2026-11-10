«Приехал, потому что закончились деньги». Гомоляко — о переходе Эвандера Кейна в «Сибирь»

Бывший спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко поделился мнением о переходе нападающего Эвандера Кейна в «Сибирь».

«Считаю подписание Кейна неоднозначным. И мне неясны причины действий «Сибири»: вероятно, они хотят показать работу на рынке, но итоговый результат Кейна сомнителен. Ключевые вопросы здесь: его поведение вне поля, текущая форма и скорость адаптации к нашей лиге. Ушедшие Кузнецов и Бек тоже были хорошими игроками, но у каждого были свои трудности. Кейн – потенциальное украшение лиги, экс-игрок НХЛ, но его эффективность здесь неизвестна. У нас есть много молодых хоккеистов, готовых бороться, биться за клуб и грызть лёд.

Похоже, Кейн приехал, потому что закончились деньги. Время покажет. Не верю, что он заиграет, но если вдруг он вернёт прежнюю форму, то молодые игроки смогут у него поучиться. В противном случае это будет очередной легионер-обманщик», – цитирует Гомоляко «Сила спорта».