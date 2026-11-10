15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymdRcEf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Приехал, потому что закончились деньги». Гомоляко — о переходе Эвандера Кейна в «Сибирь»

«Приехал, потому что закончились деньги». Гомоляко — о переходе Эвандера Кейна в «Сибирь»
Комментарии

Бывший спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко поделился мнением о переходе нападающего Эвандера Кейна в «Сибирь».

«Считаю подписание Кейна неоднозначным. И мне неясны причины действий «Сибири»: вероятно, они хотят показать работу на рынке, но итоговый результат Кейна сомнителен. Ключевые вопросы здесь: его поведение вне поля, текущая форма и скорость адаптации к нашей лиге. Ушедшие Кузнецов и Бек тоже были хорошими игроками, но у каждого были свои трудности. Кейн – потенциальное украшение лиги, экс-игрок НХЛ, но его эффективность здесь неизвестна. У нас есть много молодых хоккеистов, готовых бороться, биться за клуб и грызть лёд.

Похоже, Кейн приехал, потому что закончились деньги. Время покажет. Не верю, что он заиграет, но если вдруг он вернёт прежнюю форму, то молодые игроки смогут у него поучиться. В противном случае это будет очередной легионер-обманщик», – цитирует Гомоляко «Сила спорта».

Материалы по теме