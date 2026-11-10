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Кожевников назвал неумным высказывание об отказе России от участия в чемпионате мира

Кожевников назвал неумным высказывание об отказе России от участия в чемпионате мира
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил заявление главы Шведского хоккейного союза и члена Международной федерации хоккея Андерса Ларссона о том, что сборной России стоило бы добровольно отказаться от участия в чемпионате мира.

«Это даже не наивные, а неумные заявления. Будут дисквалифицированы, посмотрим, где они потом будут играть. Слушайте, что сказал наш министр спорта и председатель нашего олимпийского комитета, а он сказал всё ясно — будут приниматься меры вплоть до дисквалификации. Пускай говорят, что хотят, они много чего говорят», — цитирует Кожевникова ТАСС.

Чемпионат мира по хоккею пройдёт в Дюссельдорфе и Мангейме (Германия) в мае 2027 года.

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