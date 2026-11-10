Результаты матчей КХЛ на 10 ноября 2026 года

Сегодня, 10 ноября, продолжился регулярный чемпионат Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027. Всего состоялись три встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 10 ноября 2026 года:

«Трактор» – «Шанхайские Драконы» — 5:2;

«Динамо» Мн – «Авангард» — 4:0;

«Нефтехимик» – «Салават Юлаев» — 4:3 Б.

На данный момент турнирную таблицу Западной конференции возглавляет ЦСКА с 37 очками после 24 игр. Первое место на Востоке занимает «Металлург», набравший 38 очков в 25 матчах.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.