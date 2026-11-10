Результаты матчей ВХЛ на 10 ноября 2026 года

Сегодня, 10 ноября, прошли шесть матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 10 ноября 2026 года:

«Динамо-Алтай» – «Динамо» СПб — 2:1;

«Металлург» Нк – «СКА-ВМФ» — 0:1;

«Югра» – «Челмет» — 3:1;

«Рубин» – «Горняк-УГМК» — 6:5;

«Кристалл» – «Торос» — 3:4 ОТ;

«Дизель» – «Молот» — 0:3.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляют «Омские Крылья», набравшие 36 очков в 21 матче. Второе место занимает АКМ с 33 очками после 23 встреч. Тройку замыкает «Норильск» (33 очка в 23 играх).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 58 матчей. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года и продлится 198 календарных дней. Плей-офф начнётся 22 марта.