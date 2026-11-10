Сегодня, 10 ноября, прошли очередные матчи регулярного чемпионата OLIMPBET Молодёжной хоккейной лиги. Всего прошло шесть встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 10 ноября 2026 года:

«Амурские Тигры» – МХК «Динамо» М — 2:3;

«Чайка» – «Красноярские Рыси» — 4:0;

«Спутник» – «Кузнецкие Медведи» — 0:5;

«Ирбис» – «Локо-76» — 2:3;

МХК «Спартак» MAX – «Крылья Советов» — 6:1;

«Красная Машина Юниор» – «Красная Машина Атлант» — 1:4.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Спартак» с 28 очками после 18 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Локо-76», набравший 28 очков после 19 встреч.

Регулярный чемпионат продлится до 22 марта 2027 года. В сезоне-2026/2027 команды сыграют равное количество матчей в регулярке: каждая проведёт по 54 игры — 27 на своём льду и 27 на площадке соперника. 25 марта на Западе и 26 марта на Востоке стартуют матчи плей-ин. Плей-офф пройдёт со 2 апреля по 24 мая 2027 года.