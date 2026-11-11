15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymdRcEf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вячеслав Быков отреагировал на решение CAS вернуть сборную России на международную арену

Вячеслав Быков отреагировал на решение CAS вернуть сборную России на международную арену
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Быков отреагировал на решение Международного арбитражного суда (CAS) допустить сборную России до международных матчей.

— Как вы отреагировали на решение Международного арбитражного суда (CAS) о возвращении сборной России на международную арену?
— Безусловно, я очень рад. За наших ребят, многие же посвятили спорту всё детство, юность и молодость. И когда в такой момент вдруг не дают возможности играть по причинам, независящим от спортсменов… Это несправедливо, конечно. Повторюсь, очень рад за наших мальчишек и девчонок! Дай бог им удачи. Мотивация будет запредельная! Главное в этой ситуации не перегореть. Своё дело наши хоккеисты знают, готовы играть и тактически, и физически. Теперь важно быть в тонусе и действовать согласно рекомендациям тренерского штаба, – сказал Быков в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Вячеславом Быковым читайте на «Чемпионате»: