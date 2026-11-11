Вячеслав Быков отреагировал на решение CAS вернуть сборную России на международную арену

Бывший главный тренер сборной России, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Быков отреагировал на решение Международного арбитражного суда (CAS) допустить сборную России до международных матчей.

— Как вы отреагировали на решение Международного арбитражного суда (CAS) о возвращении сборной России на международную арену?

— Безусловно, я очень рад. За наших ребят, многие же посвятили спорту всё детство, юность и молодость. И когда в такой момент вдруг не дают возможности играть по причинам, независящим от спортсменов… Это несправедливо, конечно. Повторюсь, очень рад за наших мальчишек и девчонок! Дай бог им удачи. Мотивация будет запредельная! Главное в этой ситуации не перегореть. Своё дело наши хоккеисты знают, готовы играть и тактически, и физически. Теперь важно быть в тонусе и действовать согласно рекомендациям тренерского штаба, – сказал Быков в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.