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Главный тренер минского «Динамо» высказался о переходе в команду Стефана Да Косты

Главный тренер минского «Динамо» высказался о переходе в команду Стефана Да Косты
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Главный тренер минского «Динамо» Сергей Брылин высказался о переходе в команду нападающего Стефана Да Косты.

«Да Коста не так много катался в последнее время, ему понадобится какое-то время, чтобы набрать форму, влиться в коллектив и начать играть. Мы планируем взять его на выезд, посмотреть на него, будем мониторить его состояние. Конечно, нам не хватает такого мастеровитого праворукого центрального нападающего в нашем коллективе», — передаёт слова Брылина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Всего на счету Да Косты 627 игр в КХЛ, 218 заброшенных шайб и 322 результативные передачи при показателе полезности «+126».

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