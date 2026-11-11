Расписание матчей КХЛ на 11 ноября 2026 года
Сегодня, 11 ноября, продолжится регулярный чемпионат Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027. Всего должны состояться три встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Расписание матчей КХЛ на 11 ноября 2026 года (время московское):
19:30. ЦСКА – «Торпедо»;
19:30. ХК «Сочи» – «Лада»;
19:30. ХК СКА – «Динамо» М.
На данный момент турнирную таблицу Западной конференции возглавляет ЦСКА с 37 очками после 24 игр. Первое место на Востоке занимает «Металлург», набравший 38 очков в 25 матчах.
Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.
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