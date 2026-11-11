Расписание матчей ВХЛ на 11 ноября 2026 года

Сегодня, 11 ноября, пройдут три матча OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 11 ноября 2026 года (время московское):

16:30. «Южный Урал» – «Буран»;

18:30. «Химик» – «Омские Крылья»;

18:30. «Барс» – ХК «Норильск».

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляют «Омские Крылья», набравшие 36 очков в 21 матче. Второе место занимает АКМ с 33 очками после 23 встреч. Тройку замыкает «Норильск» (33 очка в 23 играх).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 58 матчей. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года и продлится 198 календарных дней. Плей-офф начнётся 22 марта.