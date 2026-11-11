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Расписание матчей МХЛ на 11 ноября 2026 года

Расписание матчей МХЛ на 11 ноября 2026 года
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Сегодня, 11 ноября, пройдут очередные матчи регулярного чемпионата OLIMPBET Молодёжной хоккейной лиги. Всего запланировано пять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 11 ноября 2026 года (время московское):

12:00. «Тайфун» – «СКА-1946»;
16:30. «Белые Медведи» – «АКМ-Юниор»;
18:30. «Локо» – «Красная Армия»;
18:30. «Реактор» – «Стальные Лисы»;
19:00. «Академия Михайлова» – «Динамо-Шинник».

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Спартак» с 28 очками после 18 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Локо-76», набравший 28 очков после 19 встреч.

Регулярный чемпионат продлится до 22 марта 2027 года. В сезоне-2026/2027 команды сыграют равное количество матчей в регулярке: каждая проведёт по 54 игры: 27 на своём льду и 27 на площадке соперника. 25 марта на Западе и 26 марта на Востоке стартуют матчи плей-ин. Плей-офф пройдёт со 2 апреля по 24 мая 2027 года.

Календарь МХЛ сезона-2026/2027
Турнирная таблица МХЛ сезона-2026/2027
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