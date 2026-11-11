ЦСКА — «Торпедо»: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 11 ноября, в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» состоится матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором ЦСКА примет на своей площадке нижегородское «Торпедо». Встреча начнётся в 19:30 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 11 ноября 2026, среда. 19:30 МСК ЦСКА Москва Не начался Торпедо Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

Это будет третий матч команд из четырёх запланированных в этом сезоне. ЦСКА ранее выиграл обе встречи у «Торпедо».

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.