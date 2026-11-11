«По-прежнему не ведём дела с Россией». Глава НХЛ — о возможном допуске сборной на ЧМ

Комиссионер Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн прокомментировал перспективы участия сборной России в чемпионате мира 2028 года. Его заявление последовало за вердиктом Спортивного арбитражного суда (CAS), разрешившего допуск российских атлетов на международные соревнования, несмотря на продолжающиеся бойкоты со стороны ряда команд.

«Мы намерены в конечном итоге поступить правильно. То, что считается правильным решением, может меняться изо дня в день. Но мы по-прежнему не ведём дела с Россией, а российские хоккеисты, выступающие в НХЛ, играют за свои клубы, а не за сборную России. Нам придётся подождать и посмотреть, как дальше будут развиваться события, поскольку сейчас ситуация меняется практически ежедневно. Нам предстоит учитывать эти изменения. Мы это понимаем, но хорошая новость за