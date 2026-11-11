Комиссионер НХЛ прокомментировал заявление Канады о закрытии въезда для российских команд

Комиссионер Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн прокомментировал слова премьер-министра Канады Марка Карни об отказе выдачи виз российским хоккеистам для участия в молодёжном чемпионате мира 2027 года. Его заявление последовало за вердиктом Спортивного арбитражного суда (CAS), разрешившего допуск российских атлетов на международные соревнования, несмотря на продолжающиеся бойкоты со стороны ряда команд.

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