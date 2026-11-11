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Комиссионер НХЛ прокомментировал заявление Канады о закрытии въезда для российских команд

Комиссионер НХЛ прокомментировал заявление Канады о закрытии въезда для российских команд
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Комиссионер Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн прокомментировал слова премьер-министра Канады Марка Карни об отказе выдачи виз российским хоккеистам для участия в молодёжном чемпионате мира 2027 года. Его заявление последовало за вердиктом Спортивного арбитражного суда (CAS), разрешившего допуск российских атлетов на международные соревнования, несмотря на продолжающиеся бойкоты со стороны ряда команд.

«Заявление правитель