Агент Сафонова сделал заявление об уходе игрока из «Ванкувера» и его возвращении в КХЛ

Дэн Мильштейн, агент российского нападающего Ильи Сафонова, сделал заявление относительно расторжения контракта игрока с «Ванкувер Кэнакс» в НХЛ и его возвращения в Континентальную хоккейную лигу.

«Илья высоко ценил время, проведённое в организации «Кэнакс», и построил прочные отношения с тренерским штабом и отделом развития в Абботсфорде. Хотя он и не достиг своей цели — играть в НХЛ, он благодарен за предоставленную возможность и всегда будет с теплотой вспоминать время, проведенное в Ванкувере. Он возвращается в КХЛ и с нетерпением ждёт возможности соревноваться с лучшими игроками из России, Канады, США и других стран, включая бывшего игрока «Кэнакс» Эвандера Кейна», — написал Мильштейн на своей странице в соцсети X.

Сафонову 25 лет. Он находится в системе «Ак Барса». В минувшем сезоне он провёл 68 матчей за казанский клуб в КХЛ, набрав 33 (16+17) очка. Также на его счету 43 мину