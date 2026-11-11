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Матвей Мичков может покинуть «Филадельфию». Известна причина — ESPN

Матвей Мичков может покинуть «Филадельфию». Известна причина — ESPN
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Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков может покинуть клуб в ближайшее время. Об этом сообщает журналист и инсайдер ESPN Кевин Уикс.

По информации источника, российский нападающий может сменить клуб на фоне внутренних разногласий и результатов команды.

Напомним, 21-летний форвард проводит последний сезон по действующему контракту с «Флайерз».

Всего за карьеру в НХЛ Матвей Мичков набрал 128 (56+72) очков в 181 матче чемпионата. В текущей кампании россиянин с отрывом является лучшим снайпером команды с 10 голами. По системе гол+пас Матвей разделяет лидерство с партнёром по команде Тревором Зеграсом. У обоих по 14 баллов.

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