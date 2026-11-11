Стала известна реакция руководства «Филадельфии» на новости о возможном уходе Мичкова

Журналистка Эмили Каплан в соцсети X опубликовала пост относительно информации, что российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков может покинуть клуб в ближайшее время. Ранее об этом сообщил журналист и инсайдер ESPN Кевин Уикс.

«В продолжение громкой новости от Кевина Уикса: мне сообщили, что Матвей Мичков официально не запрашивал у «Флайерз» обмен. Более того, для руководства «Флайерз» эта информация стала полной неожиданностью», — написала Каплан в соцсети X.

Напомним, 21-летний форвард проводит последний сезон по действующему контракту с «Флайерз».

Всего за карьеру в НХЛ Матвей Мичков набрал 128 (56+72) очков в 181 матче чемпионата. В текущей кампании россиянин с отрывом является лучшим снайпером команды с 10 голами. По системе гол+пас Матвей разделяет л