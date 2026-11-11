«Я хочу играть больше». Мичков — о ситуации в «Филадельфии»

Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков высказался о своём положении в клубе.

«Я чувствую себя очень комфортно на льду. Я хочу играть больше. Когда я провожу на льду всего 10 минут — это не в моём характере. Мне нравится выкладываться по максимуму в каждой смене, в каждый момент жизни. Я хочу играть все 60 минут. Хочу забивать много голов, набирать много очков, но главное — чтобы команда побеждала. Когда команда выигрывает, я очень счастлив. Сейчас же ситуация непростая: мы занимаем третье место с конца в лиге, и это очень плохо. И я хочу много голов, много очков, но, в первую очередь, чтобы команда победила. Когда команда побеждает, я очень счастлив, но сейчас ситуация плохая. Наше место в лиге — это очень плохо.

И я хочу больше игрового времени. Я хочу оказывать больше поддержки команде. Я знаю, что это очень важно для меня. Хоккей — это моя жизнь. Да, иногда я бываю очень эмоциональным, и это мой настрой и результат упорной работы», — приводит слова Мичкова The Philadelphia Inquirer.

Отметим, данный комментарий появился до информации о том, что россиянин может покинуть клуб и запросил обмен у руководства. Напомним, 21-летний форвар