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Источник назвал три фактора, которые могут помочь «Филадельфии» сохранить Мичкова

Источник назвал три фактора, которые могут помочь «Филадельфии» сохранить Мичкова
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Руководство клуба НХЛ «Филадельфия Флайерз» может убедить российского нападающего Матвея Мичкова остаться в команде, несмотря на его недовольство текущим положением дел.

Как сообщает Broad Street Hockey, на фоне слухов о желании форварда сменить клуб до истечения контракта, у генерального менеджера Дэнни Бриэра есть три основных рычага для разрешения конфликта: увеличение игрового времени (Матвей получает в среднем всего 15 минут 53 секунды), изменения в составе команды (подписание высококлассного форварда) и смена главного тренера Рика Токкета (поиск нового вектора развития команды). Последнее считается наиболее значимым, поскольку источник отмечает конфликт между россиянином и действующим наставником.

Напомним, 21-летний форвард проводит последний сезон по действующему контракту с «Флайерз».

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